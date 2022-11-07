Судебная администрация появится в Казахстане
В частности, разработано положение о работе Судебной администрации, которая преобразована из Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
Задачами Судебной администрации являются:
разработка и совершенствование государственной политики в сфере судебного администрирования;
создание необходимых и достаточных условий для полного и независимого отправления правосудия;
разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.
Как пояснили в Верховном суде, Судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов.
Такой подход позволит избавить председателей судов от осуществления административных функций. Судейский корпус будет всецело сконцентрирован на вопросах отправления правосудия, говорится в пояснении.
Предусматривается, что в структуре Судебной администрации создается Аппарат Верховного суда РК.
Судебная администрация имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством республики.
Вместе с тем Судебной администрации запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся ее полномочиями.
Также предусматривается, что работники Судебной администрации по уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к работникам Канцелярии премьер-министра РК и аппаратов палат Парламента РК.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 января.