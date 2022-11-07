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Законодательство РК

Судебная администрация появится в Казахстане

Судебная администрация появится в Казахстане Фото: primerminister.kz
Верховный суд РК подготовил указ главы государства "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, разработано положение о работе Судебной администрации, которая преобразована из Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

Задачами Судебной администрации являются:

  • разработка и совершенствование государственной политики в сфере судебного администрирования;

  • создание необходимых и достаточных условий для полного и независимого отправления правосудия;

  • разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

  • Как пояснили в Верховном суде, Судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов.

Такой подход позволит избавить председателей судов от осуществления административных функций. Судейский корпус будет всецело сконцентрирован на вопросах отправления правосудия, говорится в пояснении.

Предусматривается, что в структуре Судебной администрации создается Аппарат Верховного суда РК.

Судебная администрация имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством республики.

Вместе с тем Судебной администрации запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся ее полномочиями.

Также предусматривается, что работники Судебной администрации по уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к работникам Канцелярии премьер-министра РК и аппаратов палат Парламента РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 января.

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