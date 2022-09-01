Токаев: Принципиально важно искоренить влияние силовых органов на судей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана озвучил ряд реформ в судебной системе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса. Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными.

В первую очередь предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег. Многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Предлагаю применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент поручил приступить к внедрению элементов выборности судей Верховного суда. Для этого Касым-Жомарт Токаев будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе.

Он также заявил, что важно создать соответствующие стимулы и условия для привлечения в сферу сильных юристов.

Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего судебного совета. В ведение Совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. Касым-Жомарт Токаев

Данный государственный орган должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней, добавил президент.

Принципиально важно искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей. Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения. Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться судебной коллегией. Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию "качество отправления правосудия". Президент Казахстана

Требует реформирования и институт апелляции. Здесь решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо также расширить сферу административной юстиции. Передача в Процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым. Касым-Жомарт Токаев

Президент также поручил проработать вопросы доступа к правосудию на уровне районных и областных судов.

Надо сокращать участие государства в судебных процессах. Пора уже разобраться с судебными спорами государственных органов между собой. Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно ставить правительство. Такой подход применим и к спорам госорганов с государственными организациями. Нередко в разных регионах принимаются различные решения по аналогичным делам, – поручил президент.

Отметим, опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана. Прочитать можно здесь.