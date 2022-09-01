Токаев: Принципиально важно искоренить влияние силовых органов на судей
По словам президента, необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса. Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными.
В первую очередь предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег. Многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Предлагаю применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, президент поручил приступить к внедрению элементов выборности судей Верховного суда. Для этого Касым-Жомарт Токаев будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе.
Он также заявил, что важно создать соответствующие стимулы и условия для привлечения в сферу сильных юристов.
Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего судебного совета. В ведение Совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.Касым-Жомарт Токаев
Данный государственный орган должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней, добавил президент.
Принципиально важно искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей. Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения. Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться судебной коллегией. Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию "качество отправления правосудия". Президент Казахстана
Требует реформирования и институт апелляции. Здесь решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Необходимо также расширить сферу административной юстиции. Передача в Процедурно-процессуальный кодекс широкого круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными органами сделает отечественное правосудие гуманным и справедливым.Касым-Жомарт Токаев
Президент также поручил проработать вопросы доступа к правосудию на уровне районных и областных судов.
Надо сокращать участие государства в судебных процессах. Пора уже разобраться с судебными спорами государственных органов между собой.
Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно ставить правительство. Такой подход применим и к спорам госорганов с государственными организациями. Нередко в разных регионах принимаются различные решения по аналогичным делам, – поручил президент.
Отметим, опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана. Прочитать можно здесь.