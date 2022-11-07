Началась встреча президента с общественностью Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие во встрече с общественностью Мангистауской области 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил прирост населения региона:

"За годы Независимости численность населения области увеличилась в 2,5 раза. Нам хорошо известно, что в регионе существует ряд проблем, связанных со значительным приростом населения. По возможности все эти проблемы постепенно решаются.

Надо сказать, я всегда уделяю особое внимание Мангистауской области. Вы знаете, что, вступив в должность главы государства, я в первую очередь посетил священный Туркестан и Мангистау".

Президент поручил разработать комплексный план развития Мангистауской области:

"В прошлом году я специально приехал сюда и провел масштабное совещание по вопросам развития региона. Я поручил Правительству и акимату утвердить Комплексный план развития Мангистауской области. Документ был принят, на его реализацию выделены необходимые средства.

Подобные планы принимаются далеко не для всех регионов. И это свидетельствует о том, что мы придаем большое значение улучшению жизни мангистауцев. Сейчас задача состоит в том, чтобы полностью реализовать этот план и сделать регион процветающим.

У нас есть все возможности для всестороннего освоения заветного края, лежащего на пересечении важных путей. Мангистауская область – уникальный регион во всех отношениях".

Первое - это развитие обрабатывающей промышленности и поддержка предпринимательства:

"Мангистау внес большой вклад в укрепление нашей Независимости. Это регион, где добывается 25% всей нефти страны.

Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики. На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов.

Я об этом постоянно говорю на совещаниях с Правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач Правительства и акимов".

Токаев поручил восстановить простаивающие производства в регионе:

"В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств.

При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Важно также создавать новые конкурентоспособные предприятия. На 2023-2026 годы запланировано реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю Правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов".

Второе - повышение транспортно-логистического и инвестиционного потенциала.

"Мангистауская область в силу своего выгодного географического положения имеет огромный потенциал. Перед нами стоит задача рационально использовать свои сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения.

Город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана. На фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла. Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов.

С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение. По этому вопросу у нас есть взаимопонимание со странами-партнерами. Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год".

Президент: Большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог.

В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы "Бейнеу – Шалкар". Работа идет очень медленно. Правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги. Жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения. Поручаю Правительству совместно с акиматом со следующего года приступить к ремонту дорог "Актау – Форт-Шевченко", "Таушык – Шетпе". Качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона. Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге. Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области.