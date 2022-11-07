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Токаев поручил отремонтировать дороги в Мангистауской области

Токаев поручил отремонтировать дороги в Мангистауской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
7 ноября на встрече с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос строительства дорог в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог.

В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы Бейнеу – Шалкар. Работа идет очень медленно. Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, продолжил он, правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения.

Вместе с тем, президент поручил правительству совместно с акиматом с 2023 года приступить к ремонту дорог Актау – Форт-Шевченко, Таушык – Шетпе.

По его словам, качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона.

Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге, добавил глава государства.

Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области, заключил он.

Кроме того, на встрече президент поручил ликвидировать несанкционированные свалки в Мангистауской области.

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