Токаев поручил отремонтировать дороги в Мангистауской области
По его словам, большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог.
В своей предыдущей поездке в регион я говорил о важности строительства трассы Бейнеу – Шалкар. Работа идет очень медленно. Касым-Жомарт Токаев
Поэтому, продолжил он, правительству требуется серьезно ускорить подготовку всех документов для начала строительства данной дороги.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что жители региона часто жалуются на качество дорог областного значения.
Вместе с тем, президент поручил правительству совместно с акиматом с 2023 года приступить к ремонту дорог Актау – Форт-Шевченко, Таушык – Шетпе.
По его словам, качество дорог – это один из важнейших показателей, характеризующих уровень развития региона.
Граждане должны почувствовать результаты работы на деле, а не на бумаге, добавил глава государства.
Поэтому для придания нового импульса устойчивому развитию экономики также важно повысить инвестиционную привлекательность области, заключил он.
Кроме того, на встрече президент поручил ликвидировать несанкционированные свалки в Мангистауской области.