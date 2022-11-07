7 ноября в Петропавловске устранили аварию на водоводе. В 13 домах восстановлена подача воды, сообщает Zakon.kz.

6 ноября в городе на пересечении улиц Жумабаева – Абая возникла аварийная ситуация в связи с повреждением на водоводе. Отмечено, что временно была отключена подача воды в 14 домах, понизилось давление по городу.

В течение часа давление воды по городу нормализовалось. В период устранения аварии ТОО "Кызылжар су" организовало подвоз воды.

"Кызылжар су" провел ремонт на поврежденном участке. Это позволило в 06:00 утра 7 ноября возобновить водоснабжение в 13 домах. Вечером будет подключен последний жилой дом.