Президент отметил поведение мангистаусцев во время январских беспорядков

7 ноября Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прививать культуру политической ответственности, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи с общественностью Мангистауской области президент отметил, что необходимо вырабатывать хорошую привычку – решать любые проблемы путем переговоров и диалога.

По его словам, жители Мангистау продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий трагического января.

В те дни, как отмечает президент, удалось избежать человеческих жертв. Кроме того, не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения.

Это замечательный пример уважения к своей стране. Касым-Жомарт Токаев

Безусловно, продолжил он, человеческая жизнь превыше всего.

Токаев подчеркнул, что любую серьезную проблему можно решить мирным путем.

Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике. Касым-Жомарт Токаев

В заключение глава государства уточнил, что законы должны быть справедливыми, а порядок – строгим. По-другому, отметил он, в нынешней ситуации быть не может.

Без стабильности и мира не будет прогресса. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, на встрече Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций.