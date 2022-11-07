Президент отметил поведение мангистаусцев во время январских беспорядков
Во время встречи с общественностью Мангистауской области президент отметил, что необходимо вырабатывать хорошую привычку – решать любые проблемы путем переговоров и диалога.
По его словам, жители Мангистау продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий трагического января.
В те дни, как отмечает президент, удалось избежать человеческих жертв. Кроме того, не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения.
Это замечательный пример уважения к своей стране.Касым-Жомарт Токаев
Безусловно, продолжил он, человеческая жизнь превыше всего.
Токаев подчеркнул, что любую серьезную проблему можно решить мирным путем.
Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике.Касым-Жомарт Токаев
В заключение глава государства уточнил, что законы должны быть справедливыми, а порядок – строгим. По-другому, отметил он, в нынешней ситуации быть не может.
Без стабильности и мира не будет прогресса.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, на встрече Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций.