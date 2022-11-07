Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций

7 ноября Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к общественности Мангистауской области, заявил о защите национальных интересов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.

Такие случаи, как утончил президент, особенно участились в ходе нынешней политической кампании.

Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации. Касым-Жомарт Токаев

В продолжение он добавил: "Мы готовы защищать нашу священную Независимость".

Глава государства напомнил, что уже говорил о защите национальных интересов не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций.

И это наша твердая позиция. Касым-Жомарт Токаев

Также он подметил, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

Пока в стране и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность, заключил Токаев.

Ранее на встрече президент Токаев высказался об экологических проблемах Каспия.