Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций
По его словам, в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.
Такие случаи, как утончил президент, особенно участились в ходе нынешней политической кампании.
Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации.Касым-Жомарт Токаев
В продолжение он добавил: "Мы готовы защищать нашу священную Независимость".
Глава государства напомнил, что уже говорил о защите национальных интересов не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций.
И это наша твердая позиция.Касым-Жомарт Токаев
Также он подметил, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.
Пока в стране и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность, заключил Токаев.
Ранее на встрече президент Токаев высказался об экологических проблемах Каспия.