Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций

Токаев заявил о готовности защищать национальные интересы с более жестких позиций Фото: Zakon.kz
7 ноября Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к общественности Мангистауской области, заявил о защите национальных интересов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.

Такие случаи, как утончил президент, особенно участились в ходе нынешней политической кампании.

Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации.Касым-Жомарт Токаев

В продолжение он добавил: "Мы готовы защищать нашу священную Независимость".

Глава государства напомнил, что уже говорил о защите национальных интересов не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций.

И это наша твердая позиция.Касым-Жомарт Токаев

Также он подметил, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

Пока в стране и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность, заключил Токаев.

Ранее на встрече президент Токаев высказался об экологических проблемах Каспия.

Читайте также

Неприемлемой назвал Токаев ситуацию с питьевой водой в Мангистау

Глава государства назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау

Токаев: На границах ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
Айдос Ербосынулы в искусственной коме
Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
комментаторы высказали мнение о новом образе Димаша
Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления