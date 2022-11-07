Что считается иностранным вмешательством в выборы, объяснили в Минюсте

Вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге в СЦК разъяснила нормы о недопущении иностранного вмешательства в процесс выборов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила вице-министр, принцип о недопущении иностранного вмешательства во внутренние электоральные процессы закреплен поправками, внесенными в Конституционный закон "О выборах в РК".

В статье 3 закрепляется принцип иностранного невмешательства. Это распространенная мировая практика, иностранное вмешательство во внутреннюю политику и внутренние процессы государства не допускается. Действующий закон "О выборах" уже содержал ряд положений о недопущении иностранного вмешательства в выборные процессы иностранных лиц. Это касалось участия иностранных лиц в политических партиях. С принятыми поправками мы вводим также нормы о том, что при формировании членов избиркома данный постулат должен более подробно соблюдаться. Вице-министр юстиции РК Алма Муканова

В том, что касается работы СМИ, по словам вице-министра, освещение всех электоральных процессов как казахстанскими, так и иностранными средствами массовой информации никак не будет ограничиваться. Но давление и попытки повлиять на результаты выборов уже считаются вмешательством и будут пресекаться.

Иностранное вмешательство – это очень обширное понятие, оно может выражаться любыми способами. Это и вмешательство в части информационного давления, и использование каких-то технологий, воздействие на информационные системы государственных органов. Вице-министр юстиции РК Алма Муканова

Она отметила, что исчерпывающего понятия "иностранного вмешательства" нет в законодательстве развитых стран, поскольку общественные отношения быстро развиваются, а также появляются новые технологии, и этот список параметров вмешательства пришлось бы слишком часто корректировать, внося поправки в закон.

При этом критерии именно информационного иностранного вмешательства, по словам Алмы Мукановой, будут дополнительно проработаны с МИОР и другими уполномоченными органами.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.