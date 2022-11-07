Глава государства назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау

Географические особенности Мангистауской области и проблемы в логистике являются главными причинами дороговизны продуктов в регионе. Об этом 7 ноября заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что, в первую очередь, необходимо обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области. По его словам, в регион ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 млн долларов.

Президент подчеркнул, что высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты. Они, уточнил он, с начала года уже подорожали на 20%.

Во многом, как заявил глава государства, такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил поведение мангистаусцев во время январских беспорядков.