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Глава государства назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау

Президент Казахстана назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау Фото: Zakon.kz
Географические особенности Мангистауской области и проблемы в логистике являются главными причинами дороговизны продуктов в регионе. Об этом 7 ноября заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что, в первую очередь, необходимо обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области. По его словам, в регион ежегодно завозится продовольствие на сумму в 100 млн долларов.

Президент подчеркнул, что высокая зависимость от внешних поставок сказывается на ценах на продукты. Они, уточнил он, с начала года уже подорожали на 20%.

Во многом, как заявил глава государства, такая ситуация связана с географическими особенностями области и проблемами в логистике.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил поведение мангистаусцев во время январских беспорядков.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
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