KPI: начало истории казахстанской нефтегазохимии

В Атырау дан официальный старт запуска в действие первого масштабного завода в нефтегазохимической отрасли Казахстана с глубокой переработкой сырья.

Как отметил председатель правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, проект нацелен на диверсификацию казахстанской экономики и отход от сырьевой направленности экспорта, к которой нефтегазохимия имеет прямое отношение.

Как подчеркнул в беседе с журналистами председатель правления KPI Данияр Тиесов, это первый проект, где на территории Казахстана начали перерабатывать сырье с месторождения Тенгиз.

"Я думаю, что это один из самых важных моментов. Это первый проект, где сырье с Тенгиза приходит сюда же, в Казахстан, здесь перерабатывается и превращается в продукцию, где совершенно другая цена, совершенно другой доход. Я считаю, что это очень важно с точки зрения итогов и результатов", – считает Тиесов.

Фото: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."

Проектная мощность завода составляет 500 тыс. тонн полипропилена в год – это составляет около 1% от мирового производства полипропилена. Один этот завод будет производить больше, чем суммарно производят на сегодня Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан.

Следует отметить, что благодаря успешному завершению проектов модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов в национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) сформировался определенный центр компетенций. В 2018 году Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» принял стратегическое решение о передаче реализации проекта в КМГ.

"На сегодня, а также в долгосрочной перспективе полипропилен является стратегическим сырьем для самого широкого спектра готовой продукции в таких отраслях, как медицина, строительство, сельское хозяйство и многих других. Я думаю, что к этому надо двигаться, потому что на сегодня потребление полипропилена в Казахстане совсем маленькое", – сказал председатель правления ТОО KPI Данияр Тиесов.

Фото: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."

Ожидаемый экономический и социальный эффект для Казахстана и Атырауской области – порядка 50 тыс. тонн в год, что достаточно для внутреннего рынка Казахстана. Планируется, что вклад во внутренний валовый продукт в скором времени достигнет 1%. Кроме того, запуск завода даст возможность для малого и среднего бизнеса производить изделия из полипропилена, что повлечет за собой создание дополнительных рабочих мест.

В беседе с журналистами Данияр Тиесов поделился перспективами и планами, отметив, что следующий этап – это будущая эксплуатация.

"Завод мы построили, но он требует культуры эксплуатации. И вот здесь подготовка наших специалистов, сопровождение – это и есть вопрос. Недостаточно иметь хорошую машину, надо еще уметь ею управлять. Во-вторых, для того, чтобы из нее выжимать максимум, надо управлять правильно и умело. Это вопрос, в который мы будем сильно погружены в ближайшее время. На следующий год перед нами стоит амбициозный план производства в 519 тыс. тонн. Для того, чтобы этого достичь, надо обеспечить соответствующую культуру эксплуатации. Это то, на чем нам надо сосредоточиться, и мы этим занимаемся", – подчеркнул он.

Фото: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."

Генеральным подрядчиком строительства является китайская национальная химико-инжиниринговая компания СNCEC, которая имеет опыт работы более чем в восьмидесяти странах. Лицензиар технологии –американская компания LUMMUS Technology. Общая стоимость проекта составила 2,6 млрд долларов США, и она осталась в рамках запланированной суммы, несмотря на пандемию COVID-19 и сложившуюся на сегодня в мире геополитическую ситуацию.

Фото: ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."

Проект реализовывался в сотрудничестве с мировыми лидерами в различных отраслях производства, такими компаниями, как Эр Ликид, Siemens, SGS, MAN, Мицубиши, ABB, Zeeco и другие, а 77% критического оборудования было изготовлено в Германии, США, Японии, Южной Корее и Сингапуре.