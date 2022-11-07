В Минюсте объяснили, что мешает ввести электронное голосование в Казахстане

Существующие в Казахстане мобильные приложения и интернет-системы недостаточно защищены, чтобы сохранить тайну голосования, а в базах данных физических лиц есть ошибки. Об этом заявила вице-министр юстиции Алма Муканова в СЦК 7 ноября, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Алмы Мукановой, специалисты Минюста изучили существующие в мире альтернативные системы голосования, в том числе и новые цифровые модели.

В первую очередь возникает вопрос тайны голосования. Действующие в Казахстане информсистемы и приложения не обеспечивают с технической стороны требование о тайне голосования. Также у нас в Конституции закреплено, что функции ЦИК не могут быть переданы другим органам и организациям. То есть, если мы говорим об электронном голосовании, то нужно будет разработать систему, которая смогла бы шифровать, обеспечивать тайну голосования, и при этом доступ к данным должен быть у ЦИК, так как этот орган у нас отвечает за выборные процессы и подсчет голосов. Вице-министр юстиции Алма Муканова

Она также объяснила, почему в Казахстане у избирателей до сих пор нет возможности получать онлайн открепительные удостоверения.

Список всех граждан Казахстана, которые есть в базе данных физических лиц, несовершенен, в нем существует ряд ошибок, неполнота данных. Параллельно другая система учета ведется местными исполнительными органами в своих регионах. Получается, что ввиду внутренних миграционных процессов не всегда у нас списки идеальны. До определенного периода акты гражданского состояния фиксировались на бумаге. Они не все до конца оцифрованы и не в идеальном состоянии. Нужно признавать, что недостатки имеются, которые нам мешают продвинуться. Вице-министр юстиции Алма Муканова

По ее словам, сейчас перед госорганами стоит задача привести в порядок действующие базы данных граждан и далее проработать вопрос перехода к электронному формату открепления и других процедур.

В Казахстане электронные документы уравняли с бумажными. Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 30 сентября 2022 года утверждены правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов.