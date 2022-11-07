"Народное IPO": псевдозаработок от псевдоброкеров

О том, как мошенники, прикрываясь проведением IPO, пытаются обмануть граждан, Zakon.kz рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев.

IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций акционерного общества неограниченному кругу инвесторов путем размещения ценных бумаг на бирже. В результате IPO компания становится публичной, в отличие от частной компании, акции которой обращаются вне биржи, отчетность – прозрачной, а выпущенные бумаги доступны для широкого круга инвесторов.

IPO государственных стратегических компаний, которые входят в ФНБ "Самрук-Казына", будет проведено в рамках Плана приватизации на 2021-2025 годы. В декабре 2022 года "Самрук-Казына" планирует вывести на фондовую биржу акции "КазМунайГаза". Но приобрести ценные бумаги в рамках IPO граждане могут только через инвестиционных посредников, легально работающих на фондовом рынке Казахстана.

Кто такие лжеброкеры?

Это мошенники – отдельные лица или компании, имеющие признаки недобросовестной деятельности. У них отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Некоторые из них не являются резидентами Республики Казахстан, соответственно, казахстанский финрегулятор не ведет контроль и надзор за их деятельностью. Их офисы расположены не в нашей стране, а потому найти псевдоброкеров, и, тем более, вернуть украденные обманом деньги правоохранительным службам довольно сложно. Новички-инвесторы доверяют свои средства таким компаниям, имеющим лицензию другой страны. Но важно понимать, что, независимо от того, фиктивная или реальная лицензия представлена брокером, оказывать свои услуги в Казахстане они не имеют права.

На какие уловки идут мошенники?

Под предлогом осуществления брокерско-дилерской деятельности псевдоброкеры, представляясь работниками успешных и перспективных компаний, привлекают деньги граждан якобы в рамках предстоящего IPO.

От мошенников могут настойчиво поступать звонки с незарегистрированных номеров, электронные письма и сообщения со сканами поддельных документов, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Злоумышленники пытаются заманить как можно больше доверчивых клиентов агрессивной рекламой, вводя граждан в заблуждение обещаниями стабильно высокой доходности. Их целевая аудитория – люди, которые хотят быстро и легко заработать с помощью инвестиционных чудо-платформ. Для пущей убедительности аферисты используют логотипы и названия крупных компаний, к примеру, "Казахтелекома", "КазМунайГаза", Kaz Minerals и других.

Таким образом, злоумышленники пользуются тем, что у начинающих инвесторов не хватает знаний и опыта. А в век цифровизации и возможности дистанционного заработка они легко могут скрывать свое истинное лицо и оставаться недосягаемыми.

После того как клиент поверил и перевел деньги на банковский счет либо на карту "личного менеджера", лжеброкеры предоставляют им нарисованные отчеты и графики, демонстрируя якобы высокую прибыль. Но все это на самом деле цифры из воздуха, ничем не подкрепленные. Зачастую они на этом не останавливаются и продолжают дальше выманивать у своей жертвы дополнительные средства, обещая еще большую доходность.

Различные методы по выманиванию денег повторяются множество раз до тех пор, пока клиент не начинает сомневаться в законной деятельности компании и проверять их легитимность, либо не попытается вывести со своего счета "заработанные" деньги. В таком случае мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом и вовсе пропадают с деньгами клиента.

Как проверить "инвестиционного" посредника?

Прежде чем доверять свои деньги незнакомым лицам или компаниям, нужно проверить наличие у них соответствующей лицензии для работы в Казахстане. Список брокерских и дилерских организаций, имеющих такую лицензию, можно посмотреть на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка www.gov.kz в разделе "Реестры и разрешения".

Важно учесть, что реквизиты инвестиционного посредника, указанные на интернет-ресурсе агентства, должны совпадать с реквизитами, указанными в лицензии. Необходимо также посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.

На интернет-ресурсе агентства и сайте fingramota.kz размещен список субъектов, имеющих признаки нелицензированной деятельности либо финансовой пирамиды. В настоящее время список включает 159 субъектов, деятельность которых находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Этот перечень формируется на основе жалоб и обращений физических и юридических лиц, а также запросов правоохранительных органов. Обязательно с ним ознакомьтесь!

Семь основных признаков, по которым можно разоблачить псевдоброкеров:

обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки; отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие; агрессивная и назойливая реклама в интернете, особенно в соцсетях, с использованием слов "Народное IPO", "Гарантия доходности", "Платформа для инвестиций" и другое; отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных; просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера"; звонки менеджера "брокера" со скрытого номера либо с разных номеров, в любое время суток; грубое либо непрофессиональное деловое общение.

Начинающим инвесторам важно помнить, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску. Поэтому добросовестный брокер не будет обещать высокую доходность, не предупредив о рисках потерь, и тем более гарантировать возврат инвестиций в рамках якобы проводимого "Народного IPO".