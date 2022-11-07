Как введение "потолка" цен на нефть из России странами G7 отразится на экономике Казахстана

Решение по фиксированному потолку цен на нефть из России может быть принято странами "Большой семерки" в конце ноября. Как жесткое регулирование цен на российскую нефть скажется на мировом энергорынке и на Казахстане? Эксперты высказали Zakon.kz разные мнения по этому поводу.

Вечером 3 ноября страны G7 и присоединившаяся Австралия объявили, что будут вводить так называемый "потолок цен", который будет меняться в зависимости от глобальных котировок цен на нефть. Когда несколько месяцев Запад объявил о том, что планирует ввести это правило, президент России Владимир Путин отреагировал резким заявлением, что в таком случае "ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут".

Ничего сверхъестественного

Комментируя эту ситуацию, исполнительный директор ОФ "Energy Monitor" Нурлан Жумагулов напомнил, что ранее США прогнозировали стоимость барреля нефти в пределах 60-65 долларов. Сегодня баррель "черного золота" российской марки Urals торгуется с дисконтом к эталону Brent на уровне 23 долларов. И, как отмечает эксперт, рынок на заявления стран G7 и Австралии рынок отреагировал соответственно – цены повысились на 1,5 доллара США. Но, по мнению эксперта, ничего сверхъестественного в этом нет.

"Сейчас российская нефть нашла других адресатов – это Индия, Китай. Россия все больше и больше начала поставлять нефть в Азию. Индии и Китаю выгодно с дисконтом покупать российскую нефть. На сегодняшний день, как пишут многие СМИ, тот же Bloomberg, российская нефть просто с одного танкера заливается на другой танкер и доставляется по месту назначения, либо российская нефть уходит в Сингапур, там другая компания получает нефтепродукты – дизель, бензин, а затем эти же нефтепродукты экспортирует в США. Эта лазейка позволяет на законном основании американским компаниям импортировать российскую нефть. В принципе сейчас многие танкеры будут закупать российскую нефть, доставлять Сингапуру, и там будут смешивать с другими марками нефти, и затем поставлять на мировой рынок. Для Казахстана в принципе ничего критичного нет, "потолок цен" никак не повлияет, потому что на сегодняшний день 80% нашего экспорта уходит через Каспийский трубопроводный консорциум, а у него своя марка, смесь КТК называется CPC Blend, она не является российской нефтью", – отмечает Нурлан Жумагулов.

По его словам, единственной проблемой КТК, представляющей определенные проблемы для экспорта казахстанской нефти, являются частые поломки трубопровода. Трубопровод КТК, являющийся основным экспортным маршрутом казахстанской нефти, соединяет месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак с российским портом Новороссийск, откуда нефть на танкерах уходит через Черное море в Европу. Каждый год по системе КТК экспортируется около 80% всей добываемой в Казахстане нефти.

17% экспорта нефти уходило через нефтепровод Атырау - Самара. На сегодняшний день там у казахстанской нефти свое название – КЕВСО "Казахстанская экспортная смесь сырой нефти", и тут проблем не вижу, ситуация для Казахстана нормальная, – говорит Жумагулов.

Иное мнение: завязаны одной трубой

О проблемах транспортировки нефти через КТК, где происходят частые аварии, говорит и председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

Он напомнил, что только в августе КТК приостанавливал эксплуатацию двух выносных причальных устройств на морском терминале в связи с обнаружением трещин на танках плавучести. Были и другие обстоятельства, из-за которых его работа приостанавливалась. Но эксперт считает, что трубопровод может стать для Казахстана западней.

Если Европа и Америка поставят фиксированную цену на российскую нефть, то на нашей стране это может сказаться. И через трубопровод "Дружба" и через трубопровод КТК идет не только казахстанская нефть, но и российская. А как мы будем доказывать, что это не российская нефть, а казахстанская? То есть она будет идти по той же цене, которая фиксированная. У нас же нет другого трубопровода, по которому мы могли бы без участия России прокачивать нефть, поэтому в этой части перегонка нашей и российской нефти по одному трубопроводу может сильно нам повредить. Россия тоже может принять неадекватный шаг. Допустим, если им ограничат цену, то они могут сказать, что КТК закрывается и могут просто его остановить. Ни к чему хорошему это не приведет, особенно для нашей экономики, – считает Рашид Жаксылыков.

Сегодня США и другие сторонники намечаемой фиксированной цены на нефть наблюдают, выдержит ли такой удар Россия? По мнению Рашида Жаксылыкова, решение ограничить по цене одну страну – это абсолютно не рыночный механизм.

Ставить фиксированную цену на одну страну, как это понять? Я считаю, это абсолютно неправильно. Скорее всего, такой механизм не будет применен. Надеюсь, более крупные игроки понимают, что такой шаг неправильный. Аналогичный механизм в будущем может применяться и в других секторах экономики, допустим, по зерну. Из чего состоит закон рынка? От спроса и предложения. А спрос порождает цену. Какую цену мировой рынок поставил, на тот или иной товар, вне зависимости его от важности, эта цена и должна фиксироваться. К тому же, и без искусственного снижения цены на российскую нефть она большим спросом не пользуется. Многие страны обходятся без российской нефти и газа, доведя до минимума, – говорит Рашид Жаксылыков.

Россия еще в сентябре увеличила добычу нефти, и ее экспорт. По мнению Нурлана Жумагулова, глобальный баланс в любом случае будет сохранен.

Европа будет закупать меньше российской нефти, а азиатские страны – больше. Та нефть, которая раньше уходила в азиатские страны, страны Ближнего Востока, просто будет уходить на европейский рынок. Есть соглашение ОПЕК, ОПЕК+, которые будут сдерживать добычу нефти, и придерживаться данных соглашений. Ничего особенного не изменится, тем более Россия не раз заявляла, что если установят "потолок цен", то она просто не будет отправлять нефть в эти страны, не будет прогибаться под условия недружественных государств. Десятки тысяч санкций с начала российско-украинского конфликта были наложены на Россию. Мы видим, что у России в целом экономика никак не пострадала, все еще работает, базовая ставка наоборот снижается, – отмечает Нурлан Жумагулов.

В чем интерес Индии и Китая?

По мнению Рашида Жаксылыкова, сегодня Китай и Индия просто пользуются ситуацией и, покупая дисконтом российскую нефть, они думают только о своей экономике, о своей промышленности.

Чем дешевле энергоресурс, тем дешевле выпускаемый товар, тем лучше для их граждан. Они не играют на развитие отрасли, не вносят каких-то активных действий или финансирование для развития, именно отрасли. Участие Индии и Китая не оценивается как великая победа. Просто используется ситуация в выгоду себе, но не в выгоду России, – говорит эксперт.

Он также отмечает, что у России нет хранилищ, которые могли бы вместить 500-600 млн тонн баррелей нефти, поэтому страна вынуждена продавать.

Европа предоставляла полный комплекс услуг, обеспечивала рынок сбыта. А Китай и Индия будут предоставлять такой комплекс? Нет. Поэтому в такой ситуации одной стороне лишь бы продать, чтобы производство не останавливалось, и на безрыбье и рак рыба. Вот и получается, что другая сторона просто пользуется ситуацией, помогает своей экономике дешевле покупать энергоносители, – отмечает Рашид Жаксылыков.

Говоря о политике Китая, он напоминает, что он, покупая стратегически важные товары, не позволяет, чтобы одна страна продавала им больше товара чем на 11-12%, понимая, что в любой момент политическая ситуация может измениться, и такая большая зависимость может привести к экономическому краху.

Поэтому они применяют такую арифметику, и мы тоже должны ее соблюдать. Страны ОПЕК не поддерживают неправильный механизм. Америка сейчас тоже тайм-аут взяла, паузу, именно по ограничению цен. Экономики США и Европы тоже зависят от экономики, к примеру, Китая, – отмечает Рашид Жаксылыков.

Говоря о санкциях против России, и как они отразились на Казахстане, он обратил внимание на то, что свято место пусто не бывает и в Европу вместо РФ пришли другие страны, которые добывают нефть и газ.

Это уже огромная потеря и для нас. Там, где мы продаем, мы не только получаем твердую валюту в виде доллара или евро, мы же получаем и технологию, инвесторов. Основной инвестор нефти и газа промышленности находится в Европе; банки, которые инвестируют в тот или иной проект, связанный с энергетикой. Однозначно, все новые проекты в РФ встали, так как инвесторы развернулись и ушли. В период пандемии мы экспортировали порядка 12 тыс. казахстанских работников в РФ. В этом году у нас был план довести экспорт нефтесервиса в Россию до 40 тыс. человек. Но не то, что 40 тыс., а те специалисты, которые там работали, практически все вернулись, так как проекты закрылись. Я не будут говорить за общую экономику, только узкопрофильно про наш бизнес, про нашу отрасль. В прошлом году мы достигли небывалого результата, компания Казстройсервис выиграла в РФ тендер на 5 млрд долларов. Теперь этот проект тоже заморожен. Российский рынок нефти и газа просел на 57%, – рассказал Рашид Жаксылыков.

По мнению экспертов, отказ покупать российские нефть или газ в других странах может породить черный рынок. Танкеры "гуляют" с нефтью РФ, и не знают, куда и какой маркой ее продать. Страховщики не страхуют, крупные логистические компании не перевозят. Эксперты отмечают, что подобные результаты выгодны Европе и Америке, но отрицательны для России, если учесть, что у соседа Казахстана нефтегазовый потенциал был мощнейший.

Светлана Новак