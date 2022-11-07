Город зеленого цвета: в Алматы прошел экофестиваль

6 ноября в рамках реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года прошел экофестиваль "Зеленая школа". Среди 10 заявок победителями стали три школы, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было посвящено проблемам экологии в городах Казахстана и способам решения этих проблем.

Задачи мероприятия:

привлечь внимание к проблемам экологии;

предложить решения по вовлечению населения и решению городских проблем;

сформировать группу экорейнджеров;

заложить основу движения школьных и студенческих экоклубов.

Фото: Zakon.kz

Организатором фестиваля совместно с акиматом города выступает компания ECO Network – профессиональная организация, внедряющая экологические ценности в организациях, вузах, школах.

Сегодня проект представлен в шести городах Казахстана, его участниками является более 100 организаций. Общий охват компании – более 45 тыс. человек.

Фото: Zakon.kz

Экофестиваль "Зеленая школа" – это часть общей концепции, стратегии и развития городской экокультуры. В этом году мы совместно с акиматом города Алматы разрабатывали программу, где я выступал в качестве эксперта по управлению отходами. Мы впервые внесли понятие экокультуры, ключевого для экологии. Это о том, что нужно не решать проблемы с отходами, а двигаться в том направлении, чтобы они просто не появлялись. Экофестиваль – это одно из первых и публичных мероприятий, которое мы проводим после того, как провели работу над развитием города, аким его утвердил. Экофестиваль "Зеленая школа" – это начало большого пути, направленного на трансформацию общества. Основатель стартапа ECO Network Евгений Мухамеджанов

На конкурс проектов подавались заявки со всего Казахстана (Алматы, Астана, Семей, Актау, Костанай). По результатам отбора на фестиваль пригласили лучшие 10 проектов от школ и вузов.

Денежный призовой фонд в размере 550 тыс. тенге получили:

300 тыс. тенге – 1-е место, проект Water from Air

город Семей, школа НИШ, Ниязбек Пәкжан, 11 класс, 17 лет.

О проекте: проект включает в себя строительство башен из экологичных материалов в отдаленных регионах Казахстана для обеспечения жителей водой.

Башня может конденсировать из воздуха порядка 100 литров питьевой воды в сутки.

150 тыс. тенге – 2-е место, проект Reveco

город Алматы, НИШ, Шералы Айғаным, Айсарова Дария, Тұяқова Ләззат.

Фото: Zakon.kz

О проекте: новая жизнь для вещей, отживших свое первоначальное предназначение. Ребята реализовывают эти предметы быта на городских ярмарках, а на заработанные средства активисты высаживают деревья.

100 тыс. тенге – 3-е место

Проект "Гелиосушилка для фруктов и овощей"

город Алматы, НИШ, Мухаметжан Аяла, 15 лет, 10 класс; Шайқым Кәмила, 15 лет, 10 класс.

О проекте: устройство сушит продукты по способу вентиляции и работает на солнечной энергии.

Фото: Zakon.kz

Цель проекта – используя альтернативную энергию, развить производство сушеных продуктов в Казахстане (сухофруктов, сушеных трав и т.д.)

Наша тактика заключается в том, что мы создаем абсолютно новую вещь из сырья, бывшего в употреблении. К примеру, вышедшую из строя спортивную форму мы перешили в интерьерные подушки разных форм и размеров. Еще мы шьем шоперы. Также мы отремонтировали, перекрасили старые цветочные горшки, таким образом, дали вещам вторую жизнь. После чего мы продали все на городских ярмарках, а на вырученные средства (78 тыс. тенге) мы посадили семь саженцев хвойных пород, которые теперь украшают территорию нашей школы. Таких активных ребят в нашей команде 11. Победители, занявшие 2-е место, НИШ, Алматы: Шералы Айғаным, Айсарова Дария, Тұяқова Ләззат

Цель мероприятия – привлечь внимание горожан к экологической теме и помочь им выбрать проактивную позицию. Фестиваль предоставляет ответственным брендам площадку для реализации своих ESG и экологических миссий.

Основная задача – вовлечь жителей в решение экологических вопросов, участие в эковикторинах, акциях.

Фото: Zakon.kz