Kitap Fest Kids: что читают юные алматинцы

В Алматы прошел книжный фестиваль Kitap Fest Kids. В эти дни дети могли пополнить запас литературы, а также приобрести новые произведения. В рамках проекта организаторы дали всем возможность обмениваться прочитанными книгами. Zakon.kz узнал, что сейчас читают молодые казахстанцы.

По словам главного координатора книжного фестиваля Майры Альжановой, в последние годы данное мероприятие собирает до 10 тыс. человек. К примеру, в 2014 году книжный фестиваль посетило всего чуть больше тысячи человек. Основная цель Kitap fest kids – это популяризация чтения в Казахстане среди детей. Стоит отметить, что в дни фестиваля приобретается больше 5 тыс. книг разных авторов.

Фото: Zakon.kz

Детский писатель Асель Сапакова отмечает, что за последние годы повысился спрос на произведения на казахском языке. И, как правило, маленькие дети обращают внимание на яркие книжки с большими и интересными картинками, посвященные семье, еде и животным.

Сейчас авторы детских книг буквально соревнуются с социальными сетями. Мы стараемся сделать книги еще более интересными и красочными, и тем самым перевести внимание малыша от гаджетов. Мы стали добавлять в произведения больше иллюстраций и максимально просто и доступно передавать материал для ребенка. Писатель Асель Сапакова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Организаторы фестиваля говорят, что дети выбирают прежде всего глазами, поэтому особых предпочтений по авторам сейчас нет. Но зарубежные книги пользуются популярностью среди маленьких казахстанцев. Поэтому местные издательства в основном переводят мировые бестселлеры швейцарских, корейских и английских издательств.

Особой популярностью сейчас у детей пользуются комиксы. Практически все пристально следят за историями своих героев. Художник Оразхан Жакуп, увидев интерес казахстанцев, начал отрисовывать отечественные комиксы в разных жанрах, начиная от фэнтези, заканчивая киберпанком и хоррором. Он считает, что дети сейчас не читают, а больше времени проводят в соцсетях за просмотром комиксов. Для них компания Оразхана создает продукт, который рассчитан на подростков старше 12 лет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В том, что нынешнее поколение больше смотрит, чем читает, уверена и писательница Алина Олжас. Несмотря на это на полках казахстанских книжных магазинов всегда найдется место для простых и добрых сказок. Многие родители предпочитают, чтобы их чадо все же приобщалось и познавало мир через книги, а не взяв в руки смартфон.

Сказки учат детей доброте, честности и дружбе. Но сейчас сказки стали другими, они вышли за пределы вселенной и начали рассказывать истории о космосе. Суть всех сказок – дать понимание дружбы, добра, что хорошо, а что плохо. Писатель Елена Баянова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Организаторы заявляют, что сейчас в некоторых мультфильмах присутствует агрессия и жестокость. От этого нужно уходить и больше приобщать ребенка к чтению книг, поскольку сейчас подобрать современного автора не так уж и сложно. На полках магазинов очень много книг не только российских и зарубежных, но и казахстанских писателей. Такие фестивали помогают родителям быть в курсе последних детских книжных новинок, а малышам всегда найдется что выбрать почитать из всего многообразия произведений.

Автор: Аяулым Жаксылык