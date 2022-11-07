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В авиакомпании SCAT объяснили причину задержки рейса Алматы – Пхукет

В авиакомпании SCAT объяснили причину задержки рейса "Алматы - Пхукет" Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилась информация о задержке рейса из Алматы в Пхукет. В авиакомпании SCAT дали объяснение случившемуся и назвали новую дату вылета, сообщает Zakon.kz.

Рейс должен был вылететь прошлой ночью в 02:30. Утром появилась информация, что рейс перенесли на 14:00. Пассажиры прошли регистрацию и сдали багаж, но вылететь так и не смогли.

Ситуацию прояснили в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Вылет рейса Алматы – Пхукет был задержан в связи с задержкой в получении документов, разрешающих пролет над территорией Индии, и временным закрытием аэропорта Пхукет. Вылет состоится в 00:00 времени Астаны. Иногородним пассажирам предоставлено проживание в отеле. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства, – говорится в сообщении.

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