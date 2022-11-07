Иран вводит для казахстанцев 14-дневный безвизовый режим

Граждане Казахстана с 11 ноября 2022 года смогут посещать Иран каждые полгода без визы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

Правительством Исламской Республики Иран в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана. Режим позволит казахстанцам находиться на территории Ирана до 14 дней.

Ранее постановлением правительства Казахстана был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии, который также позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней, суммарно до 42 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.