На смерти казахстанки в Сеуле пытались заработать мошенники

Неизвестные люди объявляли сбор средств якобы на доставку тела гражданки Казахстана, погибшей в давке в Сеуле, на родину. Об этом рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 7 ноября, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель МИД, посольством Казахстана в Сеуле приняты все необходимые меры. На следующий день после трагедии проведены переговоры с министерством иностранных дел Кореи, достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела погибшей до города Актобе несет корейская сторона.

Тело погибшей было доставлено 3 ноября в Алматы, и 4 ноября – в город Актобе. Но, к сожалению, есть группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать деньги и объявляли какие-то сборы в соцсетях. Мы заявляем, что корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела. И информация о том, что якобы не хватает денег на то, чтобы доставить ее тело в Казахстан – не соответствуют действительности. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Гражданка Казахстана, 26-летняя Мадина Шерниязова, погибла во время празднования Хеллоуина в столице Кореи 30 октября.

В тот день десятки человек пострадали в давке в центре Сеула во время празднования Хеллоуина. Погиб 151 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.