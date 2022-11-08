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Умер основатель группы "Ласковый май"

Умер основатель группы "Ласковый май" Фото: YouTube/kuziaart
Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на "Уралконцерт".

Музыкант скончался в Оренбурге. Причина его смерти не уточняется.

Кузнецов была автором хитов "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и других, а также нескольких музыкальных проектов после ухода из "Ласкового мая" в 1989 году.

Кроме композиции он также активно занимался продюсированием. В 1992 году Кузнецов создал группу "Чернила для пятого класса", которая выступала до 2003 года. В 1999 году он создал группу "Стекловата", позже — группу "Чернильное небо", проект "ALIS", группы "Новые формы", "Радуга ночью", "Ангел и Кот" и "Лёха". В 2011 году Кузнецов создал группу "Spice Boys".

10 октября стало известно, что в Нижнем Новгороде умер клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев.

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