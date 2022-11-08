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Сотни детей жалуются на кашель и кожную сыпь после бассейна в Актобе

бассейн в Актобе Фото: pixabay
В Актобе родители юных пловцов просят проверить самый большой городской бассейн. У детей с некоторых пор появились кожные высыпания и странный кашель, сообщает Zakon.kz.

Это самый большой бассейн в Актобе. Здесь занимаются порядка 800 детей: по 200 в четыре смены. Многие приходят сюда не первый год. Родители утверждают, до недавнего времени у ребят не было никаких проблем. Но в мае у многих появились симптомы, очень похожие на аллергию, сообщает КТК.

По словам родителей, сыпь на коже и сухой кашель стали обостряться – и сейчас едва ли не все, кто ходит в этот бассейн, жалуются на недомогание. Уверены, причина кроется в воде.

Мы мучаемся сильной аллергией. На коже сыпь с мая месяца. Мы уже получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц, наверное, как многие родители жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, привкус хлора, кашель сухой, раздражение, тошнота. Получается, эти симптомы есть практически у всех детей. Динара Кутугаева

Летом в этом бассейне уже был серьезный прецедент. На чемпионате по параплаванию 12 спортсменам прямо во время утреннего заплыва стало плохо, пришлось даже вызывать скорую.

Точную причину так и не выяснили, поскольку пострадавшие не стали жаловаться официально. Но рассматривались две версии: некачественный хлор, которым обеззараживали воду, и проблемы с вентиляцией в бассейне.

Я была в это время в отпуске, но единственное то, что я знаю, что команда, по-моему, Костаная или Павлодар, вот оттуда 11 человек положили в больницу. Люди с ограниченными возможностями, у кого есть инвалидность. Возможно, какая-то реакция была. Возможно, пищевое. Но говорят, как тренеры утверждают, было превышение хлора. замдиректора по учебной части спортивного комплекса "Достык" Ляззат Бектурлиева

В облспорте тоже пытаются разобраться, что же происходит в самом крупном бассейне города, где дети занимаются бесплатно. Не исключают, что проблема – в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. Оказывается, в этом году в "Достыке" как раз поменялся поставщик хлора. Но точная причина недомогания будет известна только после работы экспертов.

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Данияр Кунафин
Актобе
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