В Казахстане выявили рост заболеваемости коронавирусом
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 47 человек. Двумя сутками ранее в стране выявили 20 заболевших COVID-19. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве 8 ноября, сообщает Zakon.kz.
На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 693 человека (553 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находятся 82 пациента, на амбулаторном уровне – 611 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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