В Казахстане выявили рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 47 человек. Двумя сутками ранее в стране выявили 20 заболевших COVID-19. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: