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Джеймс Кэмерон рассказал, что третья часть "Аватара" может стать последней

Завершение франшизы "Аватар" Фото: Instagram/jamescameronofficial
Культовый режиссер Джеймс Кэмерон заявил о возможном завершении франшизы "Аватар", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Slash Film.

Хотя ранее было заявлено о пяти фильмах, Кэмерон уточнил, что если проект будет провальным, то смысл снимать еще несколько картин отпадет.

Мы сейчас живем в другом мире по сравнению с теми временами, когда я писал этот материал. Было два удара — пандемия и стриминг. Но, может быть, мы, наоборот, напомним людям, что такое поход в кинотеатр. Этот фильм точно рассчитан на такое. Джеймс Кэмерон

Новый трейлер второй части фильма "Аватар" был презентован 2 ноября.

В трейлере также есть главные герои первой части картины — бывший морпех Джейк Салли (его сыграл Сэм Уортингтон) и его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана).

Во второй части "Аватар: Путь воды" также снялись Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер.

Мировая премьера популярной ленты запланирована на 16 декабря 2022 года.

Премьера первой части франшизы "Аватара" состоялась в Лондоне 10 декабря 2009 года.

В международный прокат, включая США и Канаду, фильм вышел 16-18 декабря того же года.

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