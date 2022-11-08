Салтанат Турсынбекова рассказала о том, что волнует избирателей

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова отчиталась о том, как прошла ее предвыборная кампания за 16 дней, сообщает Zakon.kz.

Я объехала шесть регионов нашей прекрасной страны. Провела встречи с правозащитниками, основателями разных НПО, работниками заводов, студентами, преподавателями, медиками, женщинами из кризисных центров, зоозащитниками и многими другими категориями граждан, – написала она на своей странице в Facebook.

Турсынбекова отметила, что, разговаривая каждый раз по два-три часа, только 30% времени уделяла для представления своей предвыборной программы. Остальные 70% времени выслушивала проблемы людей, которых накопилось совсем не мало.

О чем говорили избиратели

В Астане правозащитники жаловались на широкое распространение наркомании, игромании и алкоголизма, бытового насилия и коррупции. А многодетные мамы говорили о сложном финансовом положении, проблемах с жильем и организацией образования для детей, закредитованности.

В Караганде общественники жаловались на проблемы людей с инвалидностью и необходимость политических преобразований.

В Кокшетау медики поднимали темы декриминализации ошибок врачей и низкого финансирования медучреждений.

В Шымкенте работницы местной швейной фабрики пожаловались на неравенство доходов, а также говорили о том, что нужно понизить пенсионный возраст, так как хочется посидеть с внуками и позаботиться о здоровье.

Вместе с тем адвокаты высказали недовольство работой судов и давлением на журналистов, которые освещают громкие дела.

Люди с инвалидностью в Туркестане говорили о сложностях с трудоустройством, низких пособиях, невозможности запатентовать тренажеры для реабилитации.

В Алматы студенты поделились проблемами недоступности образования, нехватки общежитий, сложности с трудоустройством после завершения учебы.

А правозащитники поднимали вопросы бытового насилия, неполных семей, многодетных матерей, матерей-одиночек, льготной ипотеки, социального жилья, торговли людьми, защиты прав детей, равнодушия местных исполнительных органов к вопросам общественников и другие, – поделилась кандидат в президенты.

По словам Салтанат Турсынбековой, это лишь краткий обзор того, что говорили ей люди.

Кандидат сообщила, что ее предвыборный штаб охватил информацией о ее предвыборной программе и планах более 2,3 млн человек и добился следующих результатов:

около 7 тыс. км поездок по шести регионам;

15 встреч с гражданами с участием более 3 тыс. человек;

по стране создано 20 штабов, в которых работает 279 сотрудников;

размещено 279 билбордов;

создано пять каналов коммуникаций: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, в которых размещено более 150 постов;

более 300 опубликованных в СМИ материалов и более 100 трансляций телевизионных сюжетов;

второе место по количеству упоминаний в медиапространстве среди кандидатов.

Выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.