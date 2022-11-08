Токаев предложил ограничить экспорт свежей рыбы из Казахстана

Касым-Жомарт Токаев 8 ноября на встрече с общественностью Атырауской области заявил, что необходимо развивать рыбную промышленность. Также глава государства поручил рассмотреть возможность ограничения вывоза свежей рыбы за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Как заявил Токаев, эта отрасль играет важную роль в экономике региона. В Каспийском море и реке Урал обитает множество видов рыбы. Развивается ее переработка и выпуск готовой продукции.

Президент отметил, что нужно обратить внимание на увеличение численности осетровых. На мировом рынке спрос на них очень высок.

В этом году в Урал было выпущено 8,5 млн мальков. Эту работу нужно продолжать. В ведении государства находятся два осетровых завода. Эти предприятия изношены, оборудование полностью устарело. Заводы должны быть модернизированы в соответствии с современными требованиями. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, также важно привлекать инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков. Необходимо обновить технику кооперативов, занимающихся рыбным хозяйством.

Выловленная здесь рыба экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан, Израиль. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что работу рыбных предприятий нужно привести в соответствие с международным стандартом качества. Необходимо рассмотреть возможность ограничения вывоза необработанной рыбы за рубеж.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что большой проблемой является падение уровня воды в реках Урал и Кигаш.

По словам президента, глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством.

С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тыс. административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.

По словам президента, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов.