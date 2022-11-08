Токаев предложил ограничить экспорт свежей рыбы из Казахстана
Как заявил Токаев, эта отрасль играет важную роль в экономике региона. В Каспийском море и реке Урал обитает множество видов рыбы. Развивается ее переработка и выпуск готовой продукции.
Президент отметил, что нужно обратить внимание на увеличение численности осетровых. На мировом рынке спрос на них очень высок.
В этом году в Урал было выпущено 8,5 млн мальков. Эту работу нужно продолжать. В ведении государства находятся два осетровых завода. Эти предприятия изношены, оборудование полностью устарело. Заводы должны быть модернизированы в соответствии с современными требованиями. Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, также важно привлекать инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков. Необходимо обновить технику кооперативов, занимающихся рыбным хозяйством.
Выловленная здесь рыба экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан, Израиль. Касым-Жомарт Токаев
Президент заявил, что работу рыбных предприятий нужно привести в соответствие с международным стандартом качества. Необходимо рассмотреть возможность ограничения вывоза необработанной рыбы за рубеж.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что большой проблемой является падение уровня воды в реках Урал и Кигаш.
По словам президента, глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством.
С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тыс. административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.
По словам президента, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов.