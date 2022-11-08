В Казахстане изменят методику определения минимальной зарплаты

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой новой методики определения минимальной заработной платы (МЗП), которая позволит поэтапно увеличить ее размер, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минтруда, в состав рабочей группы входят представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда.

При разработке новой методики они учитывают социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.

В связи с чем рассматривается несколько вариантов, которые могут быть эффективными для Казахстана.

Первый – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй – определение минимальной зарплаты, исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должна составлять как минимум половину медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При применении такого подхода уровень МЗП устанавливается ежегодно и не может быть снижен, а также не может быть ниже прожиточного минимума.

Как отметили в Минтруда, члены рабочей группы изучают и прорабатывают все возможные варианты. Разработку методики определения минимальной зарплаты планируется завершить в 2023 году.

Сейчас размер минимальной зарплаты устанавливается законом о республиканском бюджете на соответствующий год. Так, в 2022 году она составляет 60 тысяч тенге, а с 1 января 2023 года будет увеличена до 70 тысяч тенге.

В результате, за два года минимальная зарплата вырастет на 65% (на 41% в 2022 году и 17% в 2023 году).

По данным Минтруда, повышение уровня МЗП приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников, которые получают минимальную зарплату.

Вместе с тем разработка новой методики определения МЗП позволит поэтапно увеличивать ее размер.