Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на Чемпионате Азии
Казахстанские ватерполисты разгромили хозяев бассейна, представителей Тайланда со счетом 15:4.
8 ноября в бой вступят казахстанские девушки, в соперники которым по первому туру достались ватерполистки из Южной Кореи.
9 ноября сборную Казахстана ждет встреча с Индией.
Фото: Instagram/aasf_official
Чемпионат Азии по водному поло продлится до 14-го ноября. Мужская сборная Казахстана является победителем азиатского первенства 2012 года в Японии, в 2009 году - "серебро", а в 2015 году - "бронза".
Женская команда Казахстана дважды играла в финалах азиатского турнира, и оба раза проигрывала китаянкам, в 2009 и 2012 годах.
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