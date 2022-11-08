Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на Чемпионате Азии

В Самутпракане (Таиланд) стартовал 4-ый чемпионат Азии по водному поло среди мужчин и женщин. Казахстан здесь представлен двумя командами, и в первый день соревнований мужская сборная одержала победу над хозяевами турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские ватерполисты разгромили хозяев бассейна, представителей Тайланда со счетом 15:4.

8 ноября в бой вступят казахстанские девушки, в соперники которым по первому туру достались ватерполистки из Южной Кореи.

9 ноября сборную Казахстана ждет встреча с Индией.

Фото: Instagram/aasf_official

Чемпионат Азии по водному поло продлится до 14-го ноября. Мужская сборная Казахстана является победителем азиатского первенства 2012 года в Японии, в 2009 году - "серебро", а в 2015 году - "бронза".

Женская команда Казахстана дважды играла в финалах азиатского турнира, и оба раза проигрывала китаянкам, в 2009 и 2012 годах.

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