В территориальной избирательной комиссии Алматы рассказали, как найти свой участок и обновить персональные данные

Куда обращаться, чтобы проверить себя в списках избирателей, как получить открепительное удостоверение, а также узнать свой избирательный участок, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова, сообщает Zakon.kz.

В Алматы с 4 ноября открыт 531 избирательный участок, рассказала на брифинге РСК председатель ТИК Жанна Асанова.

Списки избирателей у нас составляются по принципу постоянной регистрации граждан. При передаче акиматами списка избирателей по Алматы численность избирателей составила свыше 1 млн 170 тыс. человек. Всего передано на участки более 11 тыс. открепительных удостоверений. Жанна Асанова

Специалист объяснила, для чего нужно открепительное удостоверение.

По ее словам, если избиратель, к примеру, прописан в Алматы, но в день выборов по обстоятельствам будет находиться в другом городе Казахстана, то в этом случае казахстанец должен явиться на свой избирательный участок и получить открепительный талон для осуществления процедуры голосования.

Все списки избирательных участков с адресами опубликован в печатных версиях газет "Вечерний Алматы" и "Алматы Ақшамы". Также эту информацию можно найти на сайте акимата города Алматы.

Отметим, что каждый алматинец может уже сейчас самостоятельно узнать свой избирательный участок по короткому номеру 1315. Звонок бесплатный для абонентов всех сотовых операторов. Время работы сall-центра – с 08:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные дни.

Чтобы проверить себя в списках избирателей, алматинцам достаточно зайти на сайты: Open Almaty и на портал государственных услуг управления образования.

Также, по словам спикера, для людей незрячих и слабовидящих будут подготовлены специальные трафареты и аудиоролики. Для другой категории граждан с особыми потребностями на избирательных участках для комфортного пребывания будут оборудованы специальные места с пандусами и кабинки.