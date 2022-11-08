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Снег ожидается на большей части Казахстана в среду

Снег ожидается на большей части Казахстана в среду Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части территории страны пройдет снег. На юге и юго-востоке РК — дождь со снегом, на юго-востоке — сильные осадки.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – низовая метель.

В горных и предгорных районах Алматинской, Жетысуской областей – сильный дождь и снег.

В Астане переменная облачность, временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем 0...-2°C.

В Алматы облачно с прояснением, ночью и утром дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +2...+4°C.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь, снег, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +5...+7°C.

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Анастасия Стативкина
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