Можно ли допустить к работе женщину, находящуюся в послеродовом отпуске

Может ли работодатель допустить к работе женщину, которая находится в послеродовом отпуске, при ее согласии. Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что отпуск по беременности и родам предоставляется на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов (при нормальных родах).

При обращении женщины в период беременности за листом о временной нетрудоспособности отпуск исчисляется суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов, и продолжительности работы у работодателя. Отзыв из данного вида отпуска не предусмотрен, – говорится в ответе.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что Трудовой кодекс не ограничивает право работника на его досрочный выход из послеродового отпуска.

В связи с чем там добавили, что если женщина изъявила желание выйти на работу досрочно, прекратив послеродовой отпуск, то работодатель вправе допустить ее к работе. Для этого ей нужно написать соответствующее заявление.