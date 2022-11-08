В "Алматыэлектротранс" прокомментировали ДТП с автобусами в Алматы

Компания-автоперевозчик, обслуживающая 201-й маршрут, прокомментировала журналисту Zakon.kz ДТП с автобусами, произошедшее 8 ноября в Алматы.

Как заявили в "Алматыэлектротранс", если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то, "естественно, в законном порядке компанией будет оказана вся помощь".

Мы не сомневаемся, что наши коллеги поступят точно так же, если будет доказана вина их водителя. Пресс-служба "Алматыэлектротранс"

98-й маршрут обслуживает ТОО "City-Bus". Там пока не прокомментировали случившееся.

В Управлении городской мобильности города Алматы сообщили, что выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы.

"По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства", – добавили в ведомстве.

На данный момент известно, что автобус 201-го маршрута ехал прямо по ул. Толе би, автобус номер 98 двигался вверх по ул. Абылай хана. Транспортные средства столкнулись на перекрестке.

В результате столкновения автобусов один человек погиб и 21 человек пострадал.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345, ч. 3 УК РК. Ведется разбирательство. По окончании следствия будет дана оценка степени вины каждого из участников столкновения.