Каракат Абден посетила свой предвыборный штаб в Кызылорде

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден продолжает агитационную работу в регионах страны. 8 ноября она прибыла в Кызылорду и посетила региональный предвыборный штаб в свою поддержку, сообщает Zakon.kz.

Всего в агитационной работе в этом регионе задействовано свыше 100 человек, передает пресс-служба кандидата.

Сегодня ознакомилась с работой предвыборного штаба в Кызылорде. Кызылординская область – один из крупных регионов в нашей стране. В региональном штабе работают 10 человек, задействовано 100 волонтеров. Представители штаба проводят встречи с населением в районах и сельских округах области. Работа ведется слаженно и организованно. Каракат Абден

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Как отметили в штабе, особое внимание уделяется поступающим предложениям и вопросам от населения.

Ежедневно от избирателей поступают вопросы социального характера, у нас хорошо налажена обратная связь с населением. В целом, избиратели поддерживают социально ориентированную предвыборную программу Каракат Абден, – сказала руководитель регионального штаба Маржан Бисенова.

Стоит отметить, что агитационная работа штаба охватывает все категории граждан, не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. Для этого члены агитгруппы посещают дома избирателей и разъясняют основные пункты программы кандидата.

Абден уже провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 11 городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в президенты планирует посетить Туркестанскую, Жамбылскую, Северо-Казахстанскую области.