Каждый третий ребенок в Казахстане имеет лишний вес

Распространенность ожирения среди детей в Европейском регионе ВОЗ, в который входит и Казахстан, остается высокой. В новом докладе ВОЗ приводятся последние данные по странам и отмечаются актуальные тенденции, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности избыточный вес (включая ожирение) имеется у 29% детей в возрасте семи-девяти лет. Среди мальчиков распространенность этой патологии выше (31%), чем среди девочек (28%).

Каждый третий ребенок в странах региона по-прежнему имеет избыточный вес или ожирение. Нам безотлагательно необходимы более эффективные стратегии, которые помогут обратить вспять текущие тенденции в области детского ожирения. Это особенно актуально на фоне пандемии COVID-19, которая рассматривается как опасный фактор, способствующий росту показателей избыточного веса и ожирения, – говорится в сообщении ВОЗ.

Между отдельными странами сохраняются значительные различия. Так, показатели распространенности избыточного веса (включая ожирение) среди детей в возрасте семи-девяти лет варьируются от 6% в Таджикистане до 43% на Кипре.

Несмотря на внушительный процент детей с избыточным весом и ожирением, почти все дети (87%) в Казахстане играют на открытом воздухе не менее одного часа в день. 37% детей каждый день едят фрукты, а 33% – овощи. Казахстанский исследователь COSI – главный специалист отдела науки и профессионального образования Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Шынар Абдрахманова

В стране запущены инициативы по ограничению рекламы вредных продуктов питания, намечено стремление продвигать акцизы на сахаросодержащие напитки на законодательном уровне.