Как вес в детстве влияет на здоровье в зрелом возрасте

На Европейском конгрессе по ожирению (ECO) исследование показало, что риск летального исхода от всех причин наиболее высок у тех, кто был худым в детстве, но набрал лишний вес во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, ученые проанализировали данные 191 тыс. мужчин и 242 тыс. женщин из Британского биобанка. Около половины сообщили, что имели нормальный вес в возрасте 10 лет, треть сообщили, что были худее, а 16% сообщили, что были полнее.



Ожирение во взрослом возрасте (но не избыточный вес) было связано с увеличением на 15% риска летального исхода от всех причин. При этом у тех, кто набрал вес во взрослом возрасте, рост риска был наибольшим: 60% для женщин и 63% для мужчин.

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