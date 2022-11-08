В ДЧС прокомментировали инцидент с лифтом в многоэтажке в Алматы
Фото: Zakon.kz
На место происшествия был направлен ответственный инспектор УЧС Бостандыкского района, который выяснил, что лифт с беременной девушкой не срывался вниз, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, произошла блокировка лифта.
Информация о срыве не подтвердилась, по словам представителя обслуживающей компании "Премьер лифт", предварительно произошла блокировка лифта на 14-м этаже, произвели открытие лифта, откуда была освобождена гражданка 1996 года рождения, проживающая в данном подъезде на седьмом этаже, – говорится в сообщении.
Девушка не пострадала.
Ранее сообщалось, что лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13-го этажа в одной из многоэтажек по ул. Хусаинова в Алматы.
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