В ДЧС прокомментировали инцидент с лифтом в многоэтажке в Алматы

Фото: Zakon.kz

На место происшествия был направлен ответственный инспектор УЧС Бостандыкского района, который выяснил, что лифт с беременной девушкой не срывался вниз, сообщает Zakon.kz.

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