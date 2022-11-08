В Алматы лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13 этажа

Фото: предоставлено очевидцем

Лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13 этажа в одной из многоэтажек по улице Хусаинова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: