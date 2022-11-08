В Алматы лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13 этажа
Фото: предоставлено очевидцем
Лифт с беременной пассажиркой сорвался с 13 этажа в одной из многоэтажек по улице Хусаинова в Алматы, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли сотрудники Департамента по ЧС города и медики.
По информации источника Zakon.kz, сорвавшийся лифт удалось поднять на 14 этаж.
Девушка жива. Известно, что она испытала шок от того, что лифт поехал "с невероятной скоростью, но чувствует себя хорошо.
В данное время пострадавшей оказывают первую помощь.
Фото: предоставлено очевидцем
Редакция запросила информацию в ДЧС.
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