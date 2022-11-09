В ЗКО кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев встретился с населением

Кандидат в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев посетил Западно-Казахстанский областной предвыборный штаб в Уральске и встретился с населением региона.

Во время выступления перед активом города он акцентировал внимание на основных положениях своей предвыборной программы, среди которых на первом месте стоит необходимость проведения политических реформ в стране.

Нурлан Ауесбаев встретился с активом города, рассказал об основных положениях своей предвыборной программы и ответил на вопросы. 27 октября кандидат в президенты РК от партии ОСДП представил свою предвыборную программу.

Одно из ее направлений – политические реформы и борьба с коррупцией. Он считает, что необходимы радикальные меры по борьбе со взяточничеством, в том числе на самом высшем – политическом – уровне.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Народный парламентский контроль будет главным барьером для коррупции. Необходимо ввести обязательные публичные декларации о доходах и расходах депутатов и чиновников всех уровней в центральных и местных исполнительных органах. И применять уголовную статью за незаконное обогащение – это единственное действенное орудие борьбы со взяточниками. Нужно усовершенствовать бюджетные процедуры. В каждом населенном пункте сделать свой открытый бюджет, в котором онлайн в режиме реального времени будут отражены все движения государственных средств. Все коррупционные преступления должны караться максимальными сроками без права досрочного освобождения, – отметил кандидат в президенты РК.

Партия ОСДП на политическом поприще функционирует более 15 лет. На сегодня в ее рядах насчитывается свыше 147 тысяч человек, из которых 5,5 тысяч западноказахстанцев.

Сейчас мы организовываем встречи с населением региона, продвигаем программу нашего кандидата, рассказываем о политических партиях, проведении внеочередных выборов президента РК, – рассказала председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии ОСДП Нургуль Абенова.

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины.