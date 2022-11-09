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Законодательство РК

Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса

депутат Фото: election.gov.kz
Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Фуата Сатыбаева 8 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК РК, сообщает Zakon.kz.

Депутату вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца. 

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Фуат Сатыбаев известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения.

10 января 2021 года Сатыбаева избрали депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии "Ақжол". Он являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва. 

Председатель ЦИК пожелал Фуату Сатыбаеву успехов в новой работе в составе депутатского корпуса.

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Ирина Лукичева
ЦИК РК
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