Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса
Фото: election.gov.kz
Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Фуата Сатыбаева 8 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК РК, сообщает Zakon.kz.
Депутату вручили удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Фуат Сатыбаев известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения.
10 января 2021 года Сатыбаева избрали депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии "Ақжол". Он являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.
Председатель ЦИК пожелал Фуату Сатыбаеву успехов в новой работе в составе депутатского корпуса.
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