Сколько иммигранты смогут находиться в Казахстане

В частности, уточняется разрешенный срок пребывания иммигрантов в стране.

Так, говорится, что разрешенный срок пребывания заканчивается:

для граждан государств-участников ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней;

для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения госграницы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней (за исключением граждан Ирана, Китая и Индии, в отношении которых разрешенный срок пребывания в РК заканчивается по истечении 14 календарных дней со дня пересечения границы);

для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;

для граждан государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;

для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;

для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, – по истечении 15 дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;

для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;

для иммигрантов, постоянно проживавших в Казахстане и оформивших документы на выезд из Республики Казахстан за границу на постоянное место жительства, – в течение 30 календарных дней после оформления документов;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении их деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – в течение 30 календарных дней после рассмотрения заявления;

для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо неотбытой части наказания;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на девяносто календарных дней;