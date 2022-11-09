Сколько иммигранты смогут находиться в Казахстане
В частности, уточняется разрешенный срок пребывания иммигрантов в стране.
Так, говорится, что разрешенный срок пребывания заканчивается:
для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения госграницы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней (за исключением граждан Ирана, Китая и Индии, в отношении которых разрешенный срок пребывания в РК заканчивается по истечении 14 календарных дней со дня пересечения границы);
для граждан государств-участников ЕАЭС – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней;
для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, – по истечении срока визы;
для граждан государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;
для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;
для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, – по истечении 15 дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;
для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;
для иммигрантов, постоянно проживавших в Казахстане и оформивших документы на выезд из Республики Казахстан за границу на постоянное место жительства, – в течение 30 календарных дней после оформления документов;
для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении их деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – в течение 30 календарных дней после рассмотрения заявления;
для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо неотбытой части наказания;
для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на девяносто календарных дней;
в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более чем на 30 календарных дней.
Исчисление данного срока осуществляет должностное лицо Пограничной службы КНБ путем отчисления со дня фактического въезда 180 дней назад.
Если при въезде было выявлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде.
При пребывании иммигрантов на территории страны вычисление разрешенного срока пребывания осуществляют должностные лица органов внутренних дел путем отчисления 180 дней назад со дня контроля (день, на который необходимо определить законность пребывания иммигранта на территории РК).
При этом эти требования не распространяются на иммигрантов, получивших разрешение на временное проживание в РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 ноября.