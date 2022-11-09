Присяжных станут чаще привлекать на суды в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в первом чтении депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашида Жукенова, законопроект разработан в рамках исполнения Послания президента страны от 16 марта 2022 года.

"Суд присяжных в нашей стране введен с 1 января 2007 года и существует уже 15 лет. Это очень значимая мера по развитию нашей судебной системы. Суд присяжных заседателей играет важную положительную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса, равноправия и состязательности сторон, презумпции невиновности. Сегодня суды присяжных выносят до 10% оправдательных приговоров от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2%. По делам, подсудных суду присяжных, качество досудебного расследования лучше, в судебном разбирательстве стороны более активны". Абдрашид Жукенов

Он добавил, что суд с участием присяжных заседателей обеспечивает также сближение власти и населения страны, повышает правовой уровень и правовую культуру общества, способствует повышению доверия к суду.

"С 2007 по 2009 год суды присяжных заседателей рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых были предусмотрены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Количество дел в этот период с участием присяжных составляло около 50 дел. В период с 2010 по 2012 год подсудность суда присяжных была расширена делами об особо тяжких преступлениях. Такой шаг привел к 10-кратному увеличению дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей". Абдрашид Жукенов

Также в июле 2013 года подсудность суда присяжных была сужена и на их рассмотрение оставлены лишь дела, влекущие смертную казнь и пожизненное лишение свободы. Это привело к резкому сокращению числа дел с участием присяжных заседателей – до 50 в год.

В рамках плана нации "100 шагов" перечень дел с участием присяжных заседателей в 2015 году был расширен до 14 составов особо тяжких преступлений.

"Законом от 27 декабря 2019 года, вводимым в действие с 1 января 2023 года, подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов. Таким образом, со следующего года с участием присяжных будет рассматриваться 31 состав особо тяжких преступлений. Настоящим законопроектом для реализации поручения главы государства предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений". Абдрашид Жукенов

Он перечислил, что в Уголовном кодексе это ч. 2 и 3 ст. 116 "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека", ч. 2. и 3 ст. 146 "Пытки"", ч. 2 ст. 249 "Рейдерство", ч. 4 ст. 317 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц", ч. 4 ст. 335 "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия", ч. 4 и 6 ст. 337 "Незаконная охота", ч. 4 ст. 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц", ч. 4 прим. 1 ст. 345 "Нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения" и ч. 5 и 6 ст. 346 "Управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека".

В целом, по его данным, к подсудности суда присяжных заседателей будут отнесены 44 состава. Как полагают разработчики, расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы, повысит доверие к ней со стороны общества.

Позже в кулуарах Жукенов уточнил, что с 1 января 2023 года в подсудность присяжных заседателей передаются дела по тяжким и менее тяжким составам, но есть исключения. Не передаются дела за террористические и экстремистские преступления. Также суд присяжных не будет рассматривать дела об изнасиловании несовершеннолетних. Как он заключил, в Верховном суде считают, что в подсудность суду присяжных нужно отдавать как можно больше дел.