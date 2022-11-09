Салтанат Турсынбекова: В Казахстане должно быть верховенство права и отсутствие коррупции

В Казахстане должно быть верховенство права и отсутствие коррупции, считает кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова. Вопросы о том, что и как нужно менять в сфере защиты прав казахстанцев, она обсудила во время встречи с костанайскими адвокатами и нотариусами.

Турсынбекова заявила: "Меня не удовлетворяет наша судебная система и все, что происходит сегодня в ней, положение адвокатов".

"Я считаю, что о состязательности сторон во время процесса не приходится говорить, а подписанный новый Конституционный закон "О прокуратуре" поставил прокуроров наравне с судьями. И сегодня говорить о том, что есть равные права адвокатов и прокуроров, не совсем правильно. Прокуратура отошла от своей правозащитной функции. Она стала работать с обвинительным уклоном", – отметила кандидат.

Во время встречи кандидат коротко рассказала о своей предвыборной программе, первая часть которой посвящена верховенству права, которое красной нитью проходит через всю предвыборную программу.

Второй блок касается демократизации институтов власти, а третий – гражданского общества: неправительственных организаций, общественных объединений, насколько они сегодня тесно взаимодействуют с институтами власти.

Фото: Таисия Колевид

"Я вхожу в общественный совет уже почти год, но не участвую в мероприятиях, которые проводятся для галочки. К сожалению, я не вижу эффективности в его деятельности. Когда идет огромный вал законопроектов через акиматы, то члены общественных советов на общественных началах даже не успевают их изучать. Считаю, что изменение в работе советов нужно начать с подбора кандидатов, понять, насколько население их знает, и четко прописать их обязанности. Общественный совет – это мостик между простыми гражданами и местной исполнительной властью", – говорит кандидат.

В своем выступлении Салтанат Турсынбекова затронула и вопросы безопасности казахстанцев и профилактики правонарушений, которые остаются на повестке дня.

Кандидат считает, что говорить о какой-то демократизации и реальной защите прав человека в Казахстане можно будет тогда, когда в стране станут сильными такие институты, как уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека, прокуратура, Конституционный суд.

Также кандидат уверена, что, учитывая вопросы демографии и старения населения, необходимо менять демографическую политику и проводить ее через реальные реформы.

"Я считаю, что в Казахстане нет места коррупции. И первый рабочий день в качестве президента я начала бы с решения вопросов коррупции. В первую очередь нужно отменить практику назначения на должности по протеже. А для этого надо открыть все занавеси. Сделать так, чтобы население могло все видеть. Мы сами создаем условия для коррупции: сами носим подарки, где-то восхваляем. Не должно быть чинопочитания. Как и обычный гражданин, президент должен привлекаться к уголовной ответственности, если его вина в совершении преступления будет доказана. Но такой статьи сейчас в Конституции нет". Салтанат Турсынбекова

Кандидат также отметила, что на экспертизу законов выделяются миллионные суммы. Проводить экспертный анализ на коррупционные риски, соответствие конституционным нормам должно Министерство юстиции, но по своему отраслевому закону оно эти функции переложило на юридические отделы акиматов.

Во время встречи костанайские адвокаты и нотариусы озвучили кандидату актуальные проблемы и попросили ее содействия в их решении.

"Мы предлагаем повысить статус адвокатов, чтобы уравнять нас с прокурорами. Сегодня мы на порядок ниже, и не редкость, когда за активную защиту интересов граждан суд выносит частное постановление в адрес адвоката. Каждое министерство выносит свои нормативно-правовые акты, и они противоречат друг друга. Я думаю, что должен быть какой-то координирующий центр или экспертный комиссия, где бы он скоординировал все законодательные акты", – предложил представитель Костанайского филиала коллегии адвокатов.

Обозначили свои проблемы и нотариусы. Первое – это занижение положения нотариуса в суде, а второе – это исполнение функций, не свойственных для них, в числе которых финансовый контроль и мониторинг, возложенные на них госорганами. А при отказе соблюдать поставленные условия нотариусам грозит серьезное наказание.

Все проблемные вопросы в сфере адвокатской и нотариальной деятельности кандидат попросила изложить письменно с указанием статей нормативных актов и обоснованием своей позиции.