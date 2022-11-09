В Казахстане расширят список граждан, которые смогут получить паспорта за границей

лица, не способные к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые), и лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, а также лица, осуществляющие уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию;