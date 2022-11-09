В Казахстане расширят список граждан, которые смогут получить паспорта за границей
В частности, список таких граждан дополнился тремя новыми категориями.
Теперь получить паспорт в посольствах и консульствах Казахстана за рубежом смогут:
постоянно проживающие за пределами РК;
получающие образование в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств;
работающие в иностранных государствах по трудовому договору;
несовершеннолетние в случае их рождения за пределами РК;
члены семьи указанных лиц, проживающие вместе с ними;
являющиеся членами семьи иностранца, проживающего за пределами РК;
родственники персонала дипломатической службы, проживающие вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом;
лица, не способные к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые), и лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, а также лица, осуществляющие уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию;
задержанные или содержащиеся под стражей, арестом, а также отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях на территории иностранного государства.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 ноября.