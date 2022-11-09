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Законодательство РК

В Казахстане расширят список граждан, которые смогут получить паспорта за границей

расширен перечень граждан РК, которые смогут получить паспорт за границей Фото: Zakon.kz
Министерство иностранных дел подготовило изменения в Правила оказания госуслуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей", сообщает Zakon.kz.

В частности, список таких граждан дополнился тремя новыми категориями.

Теперь получить паспорт в посольствах и консульствах Казахстана за рубежом смогут:

  • постоянно проживающие за пределами РК;

  • получающие образование в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств;

  • работающие в иностранных государствах по трудовому договору;

  • несовершеннолетние в случае их рождения за пределами РК;

  • члены семьи указанных лиц, проживающие вместе с ними;

  • являющиеся членами семьи иностранца, проживающего за пределами РК;

  • родственники персонала дипломатической службы, проживающие вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом;

  • лица, не способные к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые), и лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, а также лица, осуществляющие уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию;

  • задержанные или содержащиеся под стражей, арестом, а также отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях на территории иностранного государства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 ноября.

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