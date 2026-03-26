Срок изготовления паспортов казахстанцам, находящимся за границей, планируют сократить

Министерство иностранных дел разработало проект изменений в Правила оказания государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей", сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что проект разработан в целях сокращения сроков оказания государственной услуги с 90 до 40 рабочих дней.

Кроме того, планируется привести правила в соответствие с действующим законодательством РК. В частности, вносятся поправки редакционного характера, исключающие устарелые нормы и ссылки, в том числе в связи с изменениями закона "О государственных и социально ответственных услугах" и Цифрового кодекса.

Документ разработан в рамках Программы действий правительства по достижению целей Национального плана развития РК до 2029 года и Плана действий по реализации Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 апреля.