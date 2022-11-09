Что изменится в трудовых спорах и конфликтах
В частности, предусматривается внести в Трудовой кодекс следующие изменения:
вменить в обязанности работодателя ознакомление с Соглашением о работе согласительной комиссии;
разграничить категории работников, которые освобождаются от обращения в согласительную комиссию, и тех работодателей, которые освобождаются от создания согласительной комиссии в связи с особенностями регулирования труда (например, госслужащие, субъекты малого бизнеса);
предоставить работодателю право выбора в коллективном договоре решать вопрос о создании дополнительных согласительных комиссий в филиалах и представительствах, как это закреплено по отношению к обособленным структурным подразделениям организации;
четко оговорить содержание Соглашения согласительной комиссии либо предмет содержания коллективного договора в части регулирования деятельности согласительной комиссии;
предоставить возможность лицу, ранее состоявшему в трудовых отношениях, письменным заявлением делегировать право представлять его интересы в согласительной комиссии профсоюзным органам либо выборным представителям работников для обращения в согласительную комиссию с целью реализации конституционного права на дальнейшее обращение в суд;
установить срок исполнения решения согласительной комиссии;
закрепить за работодателем обязанность предоставления помещения и создания необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников при возникновении коллективного трудового спора;
ввести дополнительную норму о проведении краткосрочных предупредительных акций протеста, предоставив право работникам продемонстрировать серьезность своих намерений без нанесения вреда производственным процессам и убытков работодателю;
обязать работодателя немедленно со дня получения требований работников информировать местный орган по инспекции труда о возникновении коллективного трудового спора с последующим еженедельным информированием о ситуации до окончательного его разрешения;
определить, что если в организации интересы работников представляют профессиональные союзы и выборные представители, то решение о проведении забастовки принимается созданным ими единым представительным органом;
упростить порядок организации забастовок как законного механизма выражения требований работников;
для повышения заинтересованности работодателей в разрешении спора не допускать замену работников, участвующих в забастовке, организованной в соответствии с установленным порядком;
предусмотреть ответственность профсоюзной организации, организовавшей забастовку, которая была признана судом незаконной, путем приостановления деятельности в судебном порядке на срок от трех до шести месяцев;
закрепить за профсоюзами обязанность по ознакомлении с Соглашением о работе согласительной комиссии.
Кроме того, предлагается с учетом того, что индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам – судами, скорреспондировать и уточнить, что в случае разделения голосов членов согласительной комиссии поровну, решающим голосом является голосом председателя согласительной комиссии.
Также уточняется, что решение согласительной комиссии является обязательным для работодателя, работников и лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях.
Вместе с тем предлагается при обязательном голосовании по вопросу проведения протестных акций уменьшить требования к количеству голосов для выдвижения требований работников при возникновении трудового спора.
Как считают разработчики, снижение требований к числу положительно голосовавших работников будет способствовать упрощению порядка организации забастовки в целях разрешения трудовых споров в правовом поле.