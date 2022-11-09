Что изменится в трудовых спорах и конфликтах

В частности, предусматривается внести в Трудовой кодекс следующие изменения:

вменить в обязанности работодателя ознакомление с Соглашением о работе согласительной комиссии;

разграничить категории работников, которые освобождаются от обращения в согласительную комиссию, и тех работодателей, которые освобождаются от создания согласительной комиссии в связи с особенностями регулирования труда (например, госслужащие, субъекты малого бизнеса);

предоставить работодателю право выбора в коллективном договоре решать вопрос о создании дополнительных согласительных комиссий в филиалах и представительствах, как это закреплено по отношению к обособленным структурным подразделениям организации;

четко оговорить содержание Соглашения согласительной комиссии либо предмет содержания коллективного договора в части регулирования деятельности согласительной комиссии;

предоставить возможность лицу, ранее состоявшему в трудовых отношениях, письменным заявлением делегировать право представлять его интересы в согласительной комиссии профсоюзным органам либо выборным представителям работников для обращения в согласительную комиссию с целью реализации конституционного права на дальнейшее обращение в суд;

установить срок исполнения решения согласительной комиссии;

закрепить за работодателем обязанность предоставления помещения и создания необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников при возникновении коллективного трудового спора;

ввести дополнительную норму о проведении краткосрочных предупредительных акций протеста, предоставив право работникам продемонстрировать серьезность своих намерений без нанесения вреда производственным процессам и убытков работодателю;

обязать работодателя немедленно со дня получения требований работников информировать местный орган по инспекции труда о возникновении коллективного трудового спора с последующим еженедельным информированием о ситуации до окончательного его разрешения;

определить, что если в организации интересы работников представляют профессиональные союзы и выборные представители, то решение о проведении забастовки принимается созданным ими единым представительным органом;

упростить порядок организации забастовок как законного механизма выражения требований работников;

для повышения заинтересованности работодателей в разрешении спора не допускать замену работников, участвующих в забастовке, организованной в соответствии с установленным порядком;

предусмотреть ответственность профсоюзной организации, организовавшей забастовку, которая была признана судом незаконной, путем приостановления деятельности в судебном порядке на срок от трех до шести месяцев;