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Суперкомпьютер спрогнозировал конец света в 2050 году

прогноз Фото: pixabay
Суперкомпьютер World One определил, что в 2050 году человечество ждет конец света. Причиной послужат негативные последствия от деятельности людей, а также от загрязнения окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Машина была создана в 1973 году ведущими профессорами по заказу Римского клуба, пишет The Daily Star.

Суперкомпьютер уже делал несколько предсказаний, которые сбылись. На 2020 год суперкомпьютер выдал прогноз о том, что состояние планеты "будет крайне критическим". На 2050 год компьютер сделал неутешительные предсказания.

"Примерно в 2050 году цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", – говорится в прогнозе.

Ситуацию к лучшему не исправят даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.

Одна из технологических компаний Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей. По данным представителей предприятия, новейшее изобретение поступит в продажу в 2025 году.

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