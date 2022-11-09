Суперкомпьютер спрогнозировал конец света в 2050 году
Фото: pixabay
Суперкомпьютер World One определил, что в 2050 году человечество ждет конец света. Причиной послужат негативные последствия от деятельности людей, а также от загрязнения окружающей среды, сообщает Zakon.kz.
Машина была создана в 1973 году ведущими профессорами по заказу Римского клуба, пишет The Daily Star.
Суперкомпьютер уже делал несколько предсказаний, которые сбылись. На 2020 год суперкомпьютер выдал прогноз о том, что состояние планеты "будет крайне критическим". На 2050 год компьютер сделал неутешительные предсказания.
"Примерно в 2050 году цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", – говорится в прогнозе.
Ситуацию к лучшему не исправят даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.
Одна из технологических компаний Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей. По данным представителей предприятия, новейшее изобретение поступит в продажу в 2025 году.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ