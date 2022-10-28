Стиральные машины для людей выпустят в Японии
В публикации Jocr.jp отмечено, что весь процесс будет занимать не более пятнадцати минут. Обладатель такой машины сможет пройти несколько этапов: очищение, массирование и сушку. Также сказано, что процесс будет осуществляться с помощью ультразвука.
Кроме того, после всех процедур человек сможет ознакомиться с полной информацией о состоянии организма, которая будет отображаться на экране.
Еще одним занимательным фактором является возможность при тщательной очистке отдыхать под успокаивающую музыку и видеоряд.
Летом 2022 года в акимате Алматы сообщили, что для обследования трубопроводов стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой высокой четкости и работающего на низких частотах.