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Стиральные машины для людей выпустят в Японии

в Японии начнут выпускать стиральные машины для людей Фото: pixabay
Одна из технологических компаний Японии планирует начать выпуск стиральных машин для людей. По данным представителей предприятия, новейшее изобретение поступит в продажу в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В публикации Jocr.jp отмечено, что весь процесс будет занимать не более пятнадцати минут. Обладатель такой машины сможет пройти несколько этапов: очищение, массирование и сушку. Также сказано, что процесс будет осуществляться с помощью ультразвука.

Кроме того, после всех процедур человек сможет ознакомиться с полной информацией о состоянии организма, которая будет отображаться на экране.

Еще одним занимательным фактором является возможность при тщательной очистке отдыхать под успокаивающую музыку и видеоряд.

Летом 2022 года в акимате Алматы сообщили, что для обследования трубопроводов стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой высокой четкости и работающего на низких частотах.

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