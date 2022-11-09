В горах Алматы выпало 20 см снега

В акимате Алматы сообщили, что в городе за прошедшие сутки выпало до 10 см снега, а в горах – до 20 см, сообщает Zakon.kz

Коммунальщики отметили, что всего с начала месяца в городе выпало 36,6 мм осадков при норме 50 мм.

В ночной период с 8 на 9 ноября было задействовано 285 ед. спецтехники, в том числе 68 пескоразбрасывателей и 357 дорожных рабочих. Использовано 763 тонны противогололедных материалов.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время в городе ведется массовая очистка дорог и тротуаров от опавших листьев. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю хода работы.

По прогнозу "Казгидромета" 9 ноября днем без осадков, облачно с прояснением, температура воздуха составит +2...+4°С, ночью ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, туман и гололед. Температура воздуха ночью 0...-2°С, скорость ветра 3-8 м/с.

Автолюбителей просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и быть начеку.

8 ноября после обеда в Алматы пошел первый снег. Акимат города уже обращался к жителям из-за непогоды.