В горах Алматы выпало 20 см снега
Коммунальщики отметили, что всего с начала месяца в городе выпало 36,6 мм осадков при норме 50 мм.
В ночной период с 8 на 9 ноября было задействовано 285 ед. спецтехники, в том числе 68 пескоразбрасывателей и 357 дорожных рабочих. Использовано 763 тонны противогололедных материалов.
Фото: акимат Алматы
По прогнозу "Казгидромета" 9 ноября днем без осадков, облачно с прояснением, температура воздуха составит +2...+4°С, ночью ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, туман и гололед. Температура воздуха ночью 0...-2°С, скорость ветра 3-8 м/с.
Автолюбителей просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и быть начеку.
8 ноября после обеда в Алматы пошел первый снег. Акимат города уже обращался к жителям из-за непогоды.