Для жителей Уральска запущен единый информационный call-центр по выборам

Для жителей Уральска запущен единый call-центр по предоставлению информации о внеочередных выборах президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября 2022 года.

Круглосуточный сall-центр создан для консультации и информирования жителей города по вопросам предстоящих выборов и вовлечения их в процесс голосования.

"Обратившись в единый саll-центр по телефону +7(7112) 50-02-55 или +7(7112) 50-30-53, можно проверить, внесены ли ваши данные в список граждан, имеющих право участвовать в выборах президента, а также уточнить номер и адрес своего избирательного участка. Жителей консультируют восемь операторов днем и ночью, разъясняют все законодательные нормы, процедуру голосования, а также отвечают на вопросы о режиме и ходе работы избирательных участков в день выборов". Руководитель отдела Komek 109 Жанна Нургалиева

Call-центр принимает звонки с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30.

Кроме этого, круглосуточно информацию можно получить через Единый сall-центр 109. Также к услугам жителей предоставлены социальные сети: в WhatsApp (+7 700 0109 109, +7 705 813 61 98), на сайте акимата Уральска (uralsk.gov.kz), через мобильное приложение "Smart Uralsk" и Telegram-бот (@BQO_sailau_bot).

Среди поступивших вопросов от жителей города были, например, такие: как могут проголосовать лица с инвалидностью, как быть, если в день выборов человек уезжает в командировку, и другие. В случае, когда человек в день выборов не сможет находиться по месту прописки, то он должен взять открепительное удостоверение на своем участке и в день выборов, которые назначены на 20 ноября, проголосовать там, где ему удобно. На сегодняшний день этим правом воспользовался 121 гражданин.