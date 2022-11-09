Новую реформу ЖКХ готовят в Казахстане

В Казахстане разработан проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, для управления объектом кондоминиума, помимо ОСИ и простого товарищества (ПТ), предлагается внедрить еще одну форму – непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если их количество не превышает шестнадцати.

Поправки также предусматривают смену формы управления. Это можно сделать следующим образом:

непосредственное совместное управление на простое товарищество или ОСИ;

простое товарищество многоквартирного жилого дома заменить на ОСИ.

Также в проекте закона говорится, что заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома после регистрации акта приемки построенного объекта в эксплуатацию вправе привлечь управляющего или управляющую компанию до момента создания в данном многоквартирном жилом доме ОСИ или простого товарищества многоквартирного жилого дома в течение не более 6 месяцев.

Говорится в законопроекте и о мерах воздействия на должников. Так, при непогашении собственником квартиры, нежилого помещения, парковочного места задолженности после установленной даты платежа председатель объединения собственников имущества, доверенное лицо простого товарищества или управляющая компания в соответствии с уставом объединения собственников имущества, договором простого товарищества или решением собрания вправе обратиться к нотариусу или в суд о принудительном взыскании задолженности.

Также предусматривается, каким образом осуществляется доступ к общему имуществу объекта кондоминиума, расположенного в квартире, нежилом помещении в аварийных случаях или при чрезвычайных ситуациях, создающих угрозу здоровью или жизни человека.

Кроме того, документ уточняет полномочия и компетенции собрания собственников квартир, совета дома и др.

В Казахстане продлили сроки перехода от КСК к Объединению собственников имущества (ОСИ) и Простым товариществам (ПТ) до 1 июля 2023 года. Это связано с тем, что к установленному законом сроку перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления – 1 июля 2022 года – это смогли сделать только 60% домов.