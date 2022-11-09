Короля Чарльза III закидали яйцами на открытии памятника Елизавете II

Король Чарльз III и его супруга Камилла прибыли в Йорк на церемонию открытия памятника Елизавете II. Неизвестный молодой человек закидал королевскую пару яйцами, сообщает Zakon.kz.

Полиция Великобритании задержала мужчину. Охрана увела королевскую семью в безопасное место, передает Sky News.

Чарльз III едва не наступил на одно из упавших возле его ботинка яиц, но при этом выглядел невозмутимо.

Отмечается, что британец кидал яйца в Чарльза III с криками о том, что Великобритания была "построена на крови рабов".