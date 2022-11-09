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Новую улицу откроют в столице

Новую улицу откроют в Астане Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В субботу, 12 ноября, будет открыто движение по улице А62 на участке от улицы А91(Кордай) до трассы Астана – Караганда, сообщает Zakon.kz.

Улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой, железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города. Тем самым разгрузятся улицы Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдет с проспекта Кошкарбаева, улицы Айнаколь, проспекта Абылай хана и улицы Кобда и др.

Улица А62 восьмиполосная. На сегодняшний день часть работ по улице завершена, тем самым позволяя открыть движение по 4 полосам. Работы по обустройству оставшихся 4 полос движения будут продолжены весной.

Ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост по проспекту Улы дала позволяет частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицу А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысил доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова и др.

Еще один автомобильный мост – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль – будет открыт в 2023 году. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.

За последние годы в столице было отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.

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Константин Вноровский
Астана
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